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«Все молодцы – сыграли командой». Тренер «Факела» — о победе над «Локомотивом» в Суперлиге

«Все молодцы – сыграли командой». Тренер «Факела» — о победе над «Локомотивом» в Суперлиге
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Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал итоговый результат первого четвертьфинального матча мужской Суперлиги, в котором его подопечные встречались с «Локомотивом» из Новосибирска. «Факел» одержал победу со счётом 3:1 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
30 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Факел
Новый Уренгой
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Абаев, Савин, Бражнюк, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов
Факел: Дикарев, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс

«Выиграли за счёт желания. Вопросов к команде нет – играли на характере, слушали установки, по ходу матча перестраивались, потому что соперник непростой – везде есть угроза атака, хорошо подающие игроки. Могу отметить Сантьяго Данани – игрока, который очень большой вклад сегодня внес в победу. Да и все молодцы – сыграли командой, как я и просил в раздевалке. Спасибо болельщикам – хоть они поддерживали и не нас, но атмосфера в Новосибирске как всегда классная», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Факел» стал единственной командой PARI Суперлиги, одолевшей «Локомотив» на арене в Новосибирске.Ответный матч четвертьфинальной стадии мужского чемпионата России между «Факелом» и «Локомотивом» из Новосибирска пройдёт 3 апреля (17:00 мск) на стадионе «Звёздный» в Новом Уренгое.

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