«Все молодцы – сыграли командой». Тренер «Факела» — о победе над «Локомотивом» в Суперлиге

Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал итоговый результат первого четвертьфинального матча мужской Суперлиги, в котором его подопечные встречались с «Локомотивом» из Новосибирска. «Факел» одержал победу со счётом 3:1 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25).

«Выиграли за счёт желания. Вопросов к команде нет – играли на характере, слушали установки, по ходу матча перестраивались, потому что соперник непростой – везде есть угроза атака, хорошо подающие игроки. Могу отметить Сантьяго Данани – игрока, который очень большой вклад сегодня внес в победу. Да и все молодцы – сыграли командой, как я и просил в раздевалке. Спасибо болельщикам – хоть они поддерживали и не нас, но атмосфера в Новосибирске как всегда классная», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Факел» стал единственной командой PARI Суперлиги, одолевшей «Локомотив» на арене в Новосибирске.Ответный матч четвертьфинальной стадии мужского чемпионата России между «Факелом» и «Локомотивом» из Новосибирска пройдёт 3 апреля (17:00 мск) на стадионе «Звёздный» в Новом Уренгое.