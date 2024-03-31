Куркаев — о поражении в матче с «Факелом»: когда начинаются сложности, вера пропадает

Блокирующий «Локомотива» из Новосибирска Ильяс Куркаев прокомментировал итоговый результат первого четвертьфинального матча мужской Суперлиги, в котором его команда встречались с «Факелом» из Нового Уренгоя. «Факел» одержал победу со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:22).

«Когда выигрывали, были все позитивные, верили. Когда начинаются сложности, куда-то вера пропадет, забываем, для чего мы здесь. Мы это обсудили. Каждый начнёт именно с себя. Не нужно думать, почему не забили, не заблокировали. А нужно думать, как мы забьём, заблокируем и уедем с победой. То есть с позитивом. Что будет, никто не знает, но мы верим в лучшее. Редко в этом сезоне мы находились в тяжёлых ситуациях, но нужно уметь их пережить и думать, как мы будем действовать дальше», — приводит слова Куркаева пресс-служба ВФВ.

«Факел» стал единственной командой PARI Суперлиги, одолевшей «Локомотив» на арене в Новосибирске. Ответный матч четвертьфинальной стадии мужского чемпионата России между «Факелом» и «Локомотивом» из Новосибирска пройдёт 3 апреля (17:00 мск) на стадионе «Звёздный» в Новом Уренгое.