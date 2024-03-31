«Зенит-Казань» обыграл «Енисей» в первом матче серии 1/4 финала Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на домашней площадке одержал победу над «Енисеем» (Красноярск) в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21).
Клуб из Казани повёл в противостоянии, в котором команды будут играть до двух побед. Ответная игра пройдёт в Красноярске в среду, 3 апреля. Начало матча запланировано на 15:00 мск.
Напомним, 8 марта «Зенит-Казань» досрочно стал победителем регулярного чемпионата, поэтому получил прямую путёвку в четвертьфинал плей-офф Суперлиги. «Енисей», который завершил регулярный чемпионат на девятом месте, в свою очередь, пробился в эту стадию соревнований через квалификационный раунд, одержав победу над «Шахтёром» из Солигорска (Беларусь).
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