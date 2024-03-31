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Тренер «Локомотива» Константинов — о поражении от «Факела»: мы «поплыли», испугались

Тренер «Локомотива» Константинов — о поражении от «Факела»: мы «поплыли», испугались
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после поражения от «Факела» в первом матче 1/4 финала чемпионата России рассказал, почему его команда уступила сопернику.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
30 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Факел
Новый Уренгой
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Абаев, Савин, Бражнюк, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов
Факел: Дикарев, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс

«Сегодня показали свою игру только в первой партии. Потом абсолютный провал на подаче. Даже не давали себе шанс сыграть на блоке и в защите, огромное количество ошибок. Плюс плохой приём на сильной подаче противника. Это уже психологический вопрос. Считаю, что мы «поплыли», испугались, что мы проиграем. Так и получилось. «Факел» был сильнее, заслуженная победа», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Локомотив» на домашней площадке проиграл новоуренгойскому «Факелу» со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25). Решающий матч между командами состоится 3 апреля.

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