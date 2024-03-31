Тренер «Локомотива» Константинов — о поражении от «Факела»: мы «поплыли», испугались

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после поражения от «Факела» в первом матче 1/4 финала чемпионата России рассказал, почему его команда уступила сопернику.

«Сегодня показали свою игру только в первой партии. Потом абсолютный провал на подаче. Даже не давали себе шанс сыграть на блоке и в защите, огромное количество ошибок. Плюс плохой приём на сильной подаче противника. Это уже психологический вопрос. Считаю, что мы «поплыли», испугались, что мы проиграем. Так и получилось. «Факел» был сильнее, заслуженная победа», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Локомотив» на домашней площадке проиграл новоуренгойскому «Факелу» со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25). Решающий матч между командами состоится 3 апреля.