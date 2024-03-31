Стали известны победители третьего этапа чемпионата России по волейболу на снегу

С 29 по 31 марта на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области прошёл третий этап чемпионата России по волейболу на снегу. Победителем среди мужских команд стал новоуренгойский «Факел» в составе Руслана Быканова, Александра Крамаренко, Тараса Мыськив, Максима Худякова. У женщин лучшей командой стал брянский «Спартак» (Кристина Костникова, Елизавета Макарова, Дарья Мастикова, Анна Ромашова).

Результаты третьего этапа. Мужчины

1-е место – «Факел» (Новый Уренгой).

2-е место – «Академия-2» (Москва).

3-е место – «Динамо-Татарстан» (Казань).

Результаты третьего этапа. Женщины

1-е место – «Спартак» (Брянск).

2-е место – «Динамо-Татарстан» (Казань).

3-е место – «Барс» (Москва).

Финал чемпионата России по волейболу на снегу сезона-2023/2024 состоится в Новом Уренгое с 5 по 7 апреля.