«Факел» в третий раз стал чемпионом Молодёжной лиги, «Локомотив» — второй

31 марта в Сургуте завершился второй, заключительный тур Молодёжной лиги чемпионата России по волейболу среди мужчин. Второй год подряд главный трофей турнира завоевал «Факел-2» из Нового Уренгоя. Второе место занял «Локомотив-СШОР» из Новосибирска, бронза у московского «Динамо-Олимп».

Новоуренгойский клуб стал чемпионом лиги досрочно – за два тура до завершения чемпионата команда выиграла 8 из 8 матчей и обеспечила себе победу. За всё время турнира «Факел-2» выиграл 10 из 10 матчей.

Для команды Валерия Андриевича это третий титул в истории Молодёжной лиги. По этому показателю новоуренгойцы сравнялись с московским «Динамо-Олимп». Больше побед только у «Локомотива». Новосибирцы четыре раза становились чемпионами турнира, начиная с сезона-2017/2018 по сезон-2020/2021.