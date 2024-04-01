Гончарова и Карполь попали в символическую сборную ответных матчей 1/4 финала Суперлиги

Стала известна символическая сборная ответных матчей четвертьфинала волейбольной PARI Суперлиги среди женщин.

Самым ценным игроком была признана волейболистка «Динамо» Ирина Капустина. На позициях блокирующего отметились Ангелина Лазаренко, выступающая за ЖВК «Динамо Ак-Барс», и Ирина Королёва из ЖВК «Ленинградка». Лучшими доигровщицами признаны Татьяна Толок (ЖВК «Локомотив») и Брайелин Мартинес из «Динамо Ак-Барс». В символической сборной также оказались либеро Валерия Перова (ЖВК «Ленинградка»), связующая Ирина Филиштинская (ЖВК «Локомотив») и диагональная «Динамо» Наталия Гончарова. Лучшим тренером был признан рулевой «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Ранее стало известно, что волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) вышли в полуфинал женской Суперлиги России по волейболу, обыграв соперниц из «Тулицы» (Тульская область) со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:14). В другом ответном матче 1/4 финала «Динамо» обыграло соперников в пяти партиях — 3:2 (21:25, 24:26, 27:25, 25:19, 15:11). Победив 2-0 в серии, московский клуб также вышел в полуфинал чемпионата России.