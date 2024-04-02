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Вербов — о серии с «Енисеем»: одна команда завершила сезон, а вторая только начинает

Вербов — о серии с «Енисеем»: одна команда завершила сезон, а вторая только начинает
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал игру своих подопечных с «Енисеем» в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21) в пользу команды Вербова.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
31 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров

«Первый сет – это психология. Одна команда, по сути, завершила сезон, а вторая только начинает поход за своими задачами. Не первый матч, где такая ситуация. В Новосибирске была похожая история – новосибирцы тоже совершили много своих ошибок. От переизбытка желания и больших ожиданий. Конечно, две недели без игровой практики повлияли. Вторая партия была ключевой для нас, мы вернулись в игру», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Ответная игра пройдёт в Красноярске в среду, 3 апреля. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

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