Вербов — о серии с «Енисеем»: одна команда завершила сезон, а вторая только начинает

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал игру своих подопечных с «Енисеем» в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21) в пользу команды Вербова.

«Первый сет – это психология. Одна команда, по сути, завершила сезон, а вторая только начинает поход за своими задачами. Не первый матч, где такая ситуация. В Новосибирске была похожая история – новосибирцы тоже совершили много своих ошибок. От переизбытка желания и больших ожиданий. Конечно, две недели без игровой практики повлияли. Вторая партия была ключевой для нас, мы вернулись в игру», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Ответная игра пройдёт в Красноярске в среду, 3 апреля. Начало матча запланировано на 15:00 мск.