Николай Карполь ответил на вопрос о том, что для него значит Родина

Бессменный тренер волейбольного клуба «Уралочка», олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и СССР Николай Карполь ответил на вопрос о том, что для него значит Родина.

«Родина – это и семья, и работа, и условия, в которых мы живём. И которым должны быть верны – в первую очередь той земле, на которой родились и которой служим. Одно слово – «служить» – определяет отношение и к семье, и к родине. Родина и власть – синонимы? Я никогда не был во власти. Но я всегда был с ней. Против – никогда. Потому что я ей верил. И когда была коммунистическая власть, и сейчас», — сказал Карполь в интервью Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, ранее Карполь возглавлял женские сборные СССР (1978–1982, 1987–1991), СНГ (1992), России (1993–2004) и Беларуси (2009–2010). Сборная СССР под его руководством выиграла две Олимпиады (1980 и 1988), а «Уралочка» завоевала 11 титулов чемпиона СССР и 14 титулов чемпиона России.