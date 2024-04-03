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«Зенит-Казань» обыграл «Енисей» на выезде и вышел в полуфинал мужской Суперлиги

«Зенит-Казань» обыграл «Енисей» на выезде и вышел в полуфинал мужской Суперлиги
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Сегодня, 3 апреля, в Красноярске состоялся матч 1/4 финала мужской Суперлиги. Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на выезде одержал победу над местным «Енисеем» во втором матче четвертьфинальной серии Суперлиги и вышел в полуфинал. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:18).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

Первый матч серии прошёл в воскресенье, 31 марта, в Казани и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21).

В данный момент проходит ещё один матч 1/4 финала мужской Суперлиги, в котором кемеровский «Кузбасс» принимает «Белогорье».

Зенит-Казань» стал первым участником полуфинала Суперлиги. Соперник казанской команды определится по результатам четвертьфинальных серий других участников плей-офф. Матчи 1/2 финала будут проводиться до трёх побед.

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