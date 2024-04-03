Кто выиграет женскую волейбольную Суперлигу в сезоне-2023/2024?

Подходит к кульминации женский PARI чемпионат России – 2023/2024 среди команд Суперлиги по волейболу. Ранее определились полуфинальные пары соревнований. За выход в финал московское «Динамо» сразится с «Локомотивом» (Калининградская область), а «Динамо-Ак Барс» из Казани – с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет женскую волейбольную Суперлигу в сезоне-2023/2024?»

Отметим, что согласно регламенту соревнований полуфинальные серии продлятся до двух побед. Первые матчи данной стадии начнутся 5 апреля. Финал же начнётся 23 апреля.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2023/2024 стало московское «Динамо», набравшее 70 очков (24 победы и два поражения).