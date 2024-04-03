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Волейболисты «Зенита» сравняли счёт серии с «Динамо» в 1/4 финала Суперлиги

Волейболисты «Зенита» сравняли счёт серии с «Динамо» в 1/4 финала Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на домашней площадке одолел московское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужчин среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13).

После данного матча счёт в этой четвертьфинальной серии стал 1-1. Напомним, согласно регламенту, в полуфинал Суперлиги выйдет команда, которая одержит две победы над соперником. Решающая встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в Москве 5 апреля.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Четвертьфинальный раунд. Второй матч:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Сивожелез
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен
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