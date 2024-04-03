Волейболисты «Зенита» сравняли счёт серии с «Динамо» в 1/4 финала Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на домашней площадке одолел московское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужчин среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13).

После данного матча счёт в этой четвертьфинальной серии стал 1-1. Напомним, согласно регламенту, в полуфинал Суперлиги выйдет команда, которая одержит две победы над соперником. Решающая встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в Москве 5 апреля.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Четвертьфинальный раунд. Второй матч:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13).