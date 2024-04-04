«Это часть игры, часть волейбола». Тетюхин о поражении «Белогорья» во 2-м матче 1/4 финала

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин после поражения во втором мачте 1/4 финала чемпионата России прокомментировал результат встречи. Напомним, команда Волкова в гостевом матче уступила «Кузбассу» со счётом 2:3 (25:22, 22:25, 23:25, 25:14, 16:18).

«Все игры плей-офф тяжёлые, сегодня была хорошая по качеству игры с двух сторон. Где-то в конце сами не дожали, в принципе, игра была под нашим контролем, не дожали – это наш опыт на будущее.

«Кузбасс» сегодня хорошо сыграл, выздоровели игроки, помогли. Хорошая игра, ничего другого не ожидали, продолжение серии будет в Туле, там мы чувствуем себя поувереннее, «Кузбасс» – менее уверенно. Как говорил после первой игры – эйфории не было и после второй упадка сил тоже не будет. Готовимся дальше, это часть игры, часть волейбола», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Согласно регламенту, в полуфинал чемпионата выйдет команда, которая одержит две победы над соперником. Решающий матч между «Белогорьем» и «Кузбассом» состоится 6 апреля.