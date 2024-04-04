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«Никто не говорил, что будет легко в плей-офф». Брянский — о поражении от «Зенита»

«Никто не говорил, что будет легко в плей-офф». Брянский — о поражении от «Зенита»
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал исход второго матча четвертьфинала плей-офф Pari Суперлиги с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13) в пользу «Зенита».

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Сивожелез
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен

«В пятом сете «Зенит» сыграл чуть чище. Это было очевидно. Мы больше рисковали на подаче и допустили больше ошибок, а также в атаке попадали под блок. Это и определило исход тай-брейка. По ходу же матча была борьба. В третьем сете мы отыграли приличное отставание, но нам немного не хватило в концовке, поскольку многое было потеряно до этого. Но никто не говорил, что будет легко в четвертьфинале плей-офф. Борьба продолжается, впереди решающий матч в Москве», — приводит слова Брянского пресс-служба московского «Динамо».

После данного матча счёт в этой четвертьфинальной серии стал 1-1. Напомним, согласно регламенту в полуфинал Суперлиги выйдет команда, которая одержит две победы над соперником. Решающая встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в Москве 5 апреля.

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