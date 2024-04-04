«Никто не говорил, что будет легко в плей-офф». Брянский — о поражении от «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал исход второго матча четвертьфинала плей-офф Pari Суперлиги с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13) в пользу «Зенита».

«В пятом сете «Зенит» сыграл чуть чище. Это было очевидно. Мы больше рисковали на подаче и допустили больше ошибок, а также в атаке попадали под блок. Это и определило исход тай-брейка. По ходу же матча была борьба. В третьем сете мы отыграли приличное отставание, но нам немного не хватило в концовке, поскольку многое было потеряно до этого. Но никто не говорил, что будет легко в четвертьфинале плей-офф. Борьба продолжается, впереди решающий матч в Москве», — приводит слова Брянского пресс-служба московского «Динамо».

После данного матча счёт в этой четвертьфинальной серии стал 1-1. Напомним, согласно регламенту в полуфинал Суперлиги выйдет команда, которая одержит две победы над соперником. Решающая встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в Москве 5 апреля.