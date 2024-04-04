«Мы поддерживали друг друга — это сыграло ключевую роль». Бабкевич — о победе над «Динамо»

Диагональный «Зенита» из Санкт-Петербурга Владислав Бабкевич прокомментировал исход второго матча четвертьфинала плей-офф Pari Суперлиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13) в пользу «Зенита».

«Конечно, очень рада вся команда! Мы показали настоящую игру – взаимовыручку, поддержку друг друга. И, я думаю то, что мы друг друга поддерживали, – это сыграло ключевую роль, так мы в борьбе и выиграли», — приводит слова Бабкевича пресс-служба питерского «Зенита».

После данного матча счёт в этой четвертьфинальной серии стал 1-1. Напомним, согласно регламенту в полуфинал Суперлиги выйдет команда, которая одержит две победы над соперником. Решающая встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в Москве 5 апреля.