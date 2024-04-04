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«Мы поддерживали друг друга — это сыграло ключевую роль». Бабкевич — о победе над «Динамо»

«Мы поддерживали друг друга — это сыграло ключевую роль». Бабкевич — о победе над «Динамо»
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Диагональный «Зенита» из Санкт-Петербурга Владислав Бабкевич прокомментировал исход второго матча четвертьфинала плей-офф Pari Суперлиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13) в пользу «Зенита».

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Сивожелез
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен

«Конечно, очень рада вся команда! Мы показали настоящую игру – взаимовыручку, поддержку друг друга. И, я думаю то, что мы друг друга поддерживали, – это сыграло ключевую роль, так мы в борьбе и выиграли», — приводит слова Бабкевича пресс-служба питерского «Зенита».

После данного матча счёт в этой четвертьфинальной серии стал 1-1. Напомним, согласно регламенту в полуфинал Суперлиги выйдет команда, которая одержит две победы над соперником. Решающая встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в Москве 5 апреля.

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