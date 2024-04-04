Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Метар» уверенно обыграли «Тулицу» в матче за 5–8-е места Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Метар» уверенно обыграли «Тулицу» в матче за 5–8-е места Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, в Челябинске состоялся матч за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди женских команд Суперлиги. Хозяева площадки «Динамо-Метар» одолели «Тулицу». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Матчи за 5-8 места. 1-й матч
04 апреля 2024, четверг. 16:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 0
Тулица
Тульская область

Ответная встреча состоится завтра, 5 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют саратовский «Протон» и «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.

Отметим, что также завтра стартуют полуфинальные матчи женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2023/2024 стало московское «Динамо», набравшее 70 очков (24 победы и два поражения). Согласно регламенту соревнований полуфинальные серии продлятся до двух побед. Финальные матчи начнутся 23 апреля.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android