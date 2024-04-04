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Волейболистки «Динамо-Метар» уверенно обыграли «Тулицу» в матче за 5–8-е места Суперлиги

Сегодня, 4 апреля, в Челябинске состоялся матч за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди женских команд Суперлиги. Хозяева площадки «Динамо-Метар» одолели «Тулицу». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).

Ответная встреча состоится завтра, 5 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют саратовский «Протон» и «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.

Отметим, что также завтра стартуют полуфинальные матчи женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2023/2024 стало московское «Динамо», набравшее 70 очков (24 победы и два поражения). Согласно регламенту соревнований полуфинальные серии продлятся до двух побед. Финальные матчи начнутся 23 апреля.