Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Мартинес: лёгкими победы над «Тулицей» я бы не назвала

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес поделилась впечатлениями о матчах четвертьфинала женской PARI Суперлиги с «Тулицей». По словам спортсменки, победы достались нелегко.

«Команда чётко выполнила все установки Зорана Терзича, у нас получались все технические элементы, и, что самое главное, мы держали концентрацию и нужную агрессивность на протяжении всего матча. Мы и раньше играли хорошо, но в этот раз держали этот уровень всю игру. Но лёгкими победы я бы не назвала. Хочется, чтобы мы провели в таком же духе и полуфинальные игры – фокус на деталях, агрессивная игра и максимальная самоотдача.

Чем объясняется преимущество «Динамо-Ак Барс» на блоке в четвертьфиналах? А никакого секрета нет. Мы уделили этому компоненту огромное внимание на разборе перед серией, сделали определённые корректировки в своей игре и во время матчей не расслаблялись. Каждый из нас много поработал над улучшением базовых вещей в волейболе – подачей, блоком, передачей, приёмом. В серии с «Тулицей» удалось показать, что мы запланировали», — сказала Мартинес в интервью пресс-службе ЖВК «Динамо-Ак Барс».

Напомним, сегодня, 5 апреля, пройдут полуфинальные матчи женского чемпионата России – 2023/2024.