Гендиректор «Белогорья» Тетюхин поделился ожиданиями от полуфинала Суперлиги России

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин поделился ожиданиями от полуфинала Суперлиги России.

«Для меня абсолютно нет фаворитов в полуфинале. Это хорошая тенденция, на мой взгляд, когда команды абсолютно равные. Может, кто-то скажет, что это не так. Но фаворитов нет и у нас в паре. Просто не будет никому. Все буду биться, «Факел» в том числе. Мы с «Динамо» тоже постараемся. Но нет стопроцентной гарантии, кто пройдёт дальше.

Не могу сказать, в чём секрет «Факела», но давайте посмотрим на их последние матчи. Они показывали замечательный волейбол — пасующий загружал всех, у них хорошие края, диогогальный и центры. Все играли очень убедительно. В этом, наверное, причина. «Факел» провёл на высочайшем уровне все три матча», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.