«Спартак» из Брянска — чемпионы России по волейболу на снегу среди женщин

7 апреля завершился финальный матч чемпионата России по волейболу на снегу среди женщин между командами «Заречье-Одинцово-1» из Московской области и брянский «Спартак». Со счётом 2:0 (15:11,15:13) победу одержала команда из Брянска.

Замкнул тройку лидеров «Локомотив» из Калининградской области. Финал прошёл в Новом Уренгое как среди мужчин, так и среди женщин.

В составе команды победителей были спортсменки: Кристина Костикова, Елизавета Макарова, Дарья Мастикова, Анна Ромашова.

Отметим, что ранее завершился в Красноярске Кубок России по волейболу на снегу, там команды из Брянска в медальном зачёте не оказалось. Первым был «Локомотив»

Напомним, что победителями среди мужчин стал «Факел-1» из Нового Уренгоя, а «Факел-2» завоевал бронзу.