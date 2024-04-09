«Я такого не видел». Вербов — о «Факеле» и победе «Зенит-Казань» в 1-м матче 1/2 финала ЧР

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы команды в первом матче полуфинала высказал мнение о сопернике по серии – новоуренгойском «Факеле».

«Думаю, что самое основное в таких длинных сериях – это забыть сегодняшний матч, он уже в прошлом, надо представить, что его как будто и не было.

«Факел» – отличная команда, это молодёжь, которая просто растёт на глазах, я такого не видел. Вышников, Капранов, Динейкин – они просто удивляют с каждым днём всё больше и больше. Сегодня у них, наверное, был один из худших матчей, есть наша заслуга в этом, мы очень чистенько сыграли вообще во всех элементах, по всем установкам. Очень доволен, но опять же повторюсь: это в прошлом. «Факел» точно будет играть лучше, и мы должны к этому готовиться», – рассказал Вербов в официальном телеграм-канале ВК «Зенит-Казань».

Напомним, первый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и «Факелом» прошёл на домашней площадке казанского клуба и завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) в пользу хозяев. Следующая встреча назначена на 11 апреля.