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Волейболистки «Локомотива» совершили камбэк с 0:2 и обыграли «Динамо» М в 1/2 финала

Волейболистки «Локомотива» совершили камбэк с 0:2 и обыграли «Динамо» М в 1/2 финала
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Сегодня, 10 апреля, завершился третий матч полуфинала плей-офф женской Суперлиги. «Локомотив» из Калининградской области одержал победу над командой «Динамо» со счётом 3:2 (17:25, 20:25, 25:17, 25:20, 15:9).

Команды сыграли все пять партий, и по ходу матча первые два игровых отрезка волейболистки из Калининграда уступали. Только с третьего сета им удалось переломить ход игры и обернуть счёт в свою пользу. Счёт в серии до этого матча был равным — 1:1, выиграв, «Локомотив» вышел вперёд. Теперь команду от выхода в финал отделяет одна победа.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
10 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева

Отметим, что регулярный чемпионат «Локомотив» завершил на четвёртой строчке, а вот московское «Динамо» возглавляло турнирную таблицу. За весь предварительный этап команда из Москвы уступила в матчах лишь два раза.

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