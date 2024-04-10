Волейболистки «Локомотива» совершили камбэк с 0:2 и обыграли «Динамо» М в 1/2 финала

Сегодня, 10 апреля, завершился третий матч полуфинала плей-офф женской Суперлиги. «Локомотив» из Калининградской области одержал победу над командой «Динамо» со счётом 3:2 (17:25, 20:25, 25:17, 25:20, 15:9).

Команды сыграли все пять партий, и по ходу матча первые два игровых отрезка волейболистки из Калининграда уступали. Только с третьего сета им удалось переломить ход игры и обернуть счёт в свою пользу. Счёт в серии до этого матча был равным — 1:1, выиграв, «Локомотив» вышел вперёд. Теперь команду от выхода в финал отделяет одна победа.

Отметим, что регулярный чемпионат «Локомотив» завершил на четвёртой строчке, а вот московское «Динамо» возглавляло турнирную таблицу. За весь предварительный этап команда из Москвы уступила в матчах лишь два раза.