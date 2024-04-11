Сербка Мина Попович: если так будем продолжать, у нас будет много счастья

Сербская блокирующая калининградского «Локомотива» Мина Попович прокомментировала победу команды над московским «Динамо» после поражения в первых двух партиях в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России.

«Были ли в моей карьере матчи, когда переворачивали ход игры с 0:2 на 3:2? Да, это женский волейбол (смеётся). Самый опасный момент в женском волейболе – это 2:0. Я очень рада, что мы успели выиграть и что все играли как команда. Я думаю, если мы так будем продолжать, у нас будет много счастья.

Это нормально, что есть моменты, когда не идёт, что чуть-чуть не чувствовали свою игру. Но потом в третьей партии мы собрались, это спорт. Когда Таня и Эби (Татьяна Толок и Эбрар Каракурт. – Прим. «Чемпионата») поменялись местами, мы почувствовали это на своей игре, это были шахматы. Мы показали, что у нас не только шесть человек на площадке, которые делают своё дело, а можно сделать замену. У нас есть люди, которые могут играть, – это очень важно.

И сегодня, и вчера эмоционально и физически было тяжело, но сегодня и завтра надо отдыхать, потом поедем в Москву, и всё в наших руках», – рассказала Мина Попович.

Напомним, в третьем матче полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Динамо» победу одержали калининградские спортсменки. Матч закончился со счётом 3:2 (17:25, 20:25, 25:17, 25:20, 15:9). Следующая встреча команд состоится на площадке москвичек 13 апреля. После трёх матчей счёт в серии 2:1 в пользу «Локомотива».