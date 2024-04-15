Определились финалисты плей-офф за 5–8-е места мужской Суперлиги

Сегодня, 15 апреля, завершились серии 1/2 финала плей-офф за 5–8-е места PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги.

«Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» в третьем матче серии со счётом 3:1 (29:31, 25:22, 25:23, 25:22). Общий счёт в серии стал 3-0.

В третьем матче другой полуфинальной серии волейболисты новосибирского «Локомотива» отыгрались с 0:2 по партиям и одолели красноярский «Енисей» — 3:2 (23:25, 34:36, 26:24, 29:27, 15:13). Общий счёт в серии стал 3-0.

В итоге «Зенит» сыграет за пятое место в Суперлиге с новосибирским «Локомотивом». Кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, сразится с красноярским «Енисеем» в серии за седьмое место. Даты и время начала матчей будут определены позднее.