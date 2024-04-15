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Определились финалисты плей-офф за 5–8-е места мужской Суперлиги

Определились финалисты плей-офф за 5–8-е места мужской Суперлиги
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Сегодня, 15 апреля, завершились серии 1/2 финала плей-офф за 5–8-е места PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги.

«Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» в третьем матче серии со счётом 3:1 (29:31, 25:22, 25:23, 25:22). Общий счёт в серии стал 3-0.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Матчи за 5-8 места. 3-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кузбасс: Фиалковский, Томм, Павлов, Костадинов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Голубев, Лобызенко, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Сивожелез

В третьем матче другой полуфинальной серии волейболисты новосибирского «Локомотива» отыгрались с 0:2 по партиям и одолели красноярский «Енисей» — 3:2 (23:25, 34:36, 26:24, 29:27, 15:13). Общий счёт в серии стал 3-0.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Матчи за 5-8 места. 3-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Бражнюк, Вишняков, Круглов, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов

В итоге «Зенит» сыграет за пятое место в Суперлиге с новосибирским «Локомотивом». Кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, сразится с красноярским «Енисеем» в серии за седьмое место. Даты и время начала матчей будут определены позднее.

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