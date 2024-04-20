«Мы начинаем подстраиваться». Короткова — о победе «Локомотива» во 2-м матче финала ЧР

19 апреля состоялся второй матч финальной серии чемпионата России среди женских команд. Победу над «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (25:16, 21:25, 25:22, 25:21) одержал «Локомотив» и сравнял счёт в серии до 1-1. Доигровщица калининградок Наталья Короткова рассказала, как команде удалось восстановиться перед матчем, а также сравнила московское и казанское «Динамо».

«Ну, конечно, силы вообще уже на исходе, потому что очень сложные матчи выдаются в последнее время. Но за один день силы, наверное, всё-таки удалось восстановить: у нас не было тренировки, был только стрейчинг, поэтому где-то немножко головой от волейбола отдохнули, физически немного отдохнули.

Ну эмоции, возможно, не такие сильные, как были против московского «Динамо». Возможно, из-за того, что уже подустали, да. Мы пытаемся их черпать уже, откуда-то доставать. В принципе, хватает и, возможно, эта даже лучше, что они не такие чересчур сильные. Сейчас более холодной головой продумываем без сильных эмоций, помогает сохранить концентрацию.

Конечно, когда вышла на замену, лёгкое волнение присутствовало. Но, в принципе, в играх всегда есть какое-то лёгкое волнение. Я рада, что смогла помочь команде выиграть эту игру (улыбается).

Сложнее с Москвой или Казанью? С Москвой мы играем очень много игр, мы их как-то больше уже знаем, разобрали. А у Казани всё системно: если у них есть приём – это первые темпы, это всегда сложно. А в Москве в основном, как мне кажется, отдаётся всё краям. Когда есть первый темп, другая игра, другая система, всё другое. А когда их отодвигаешь от сетки, то, понятно, отдаётся краям. Но мы после проигранной игры разобрали Казань. После первой игры мы к ним начинаем подстраиваться, всё сложилось удачно. Всё верно разобрали, выбрали тактику, всё хорошо», – рассказала Короткова.