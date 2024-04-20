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Терзич — о поражении во 2-м матче финала ЧР: иногда играешь так, как позволяет противник

Терзич — о поражении во 2-м матче финала ЧР: иногда играешь так, как позволяет противник
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после поражения во втором матче финальной серии с калининградским «Локомотивом» рассказал, почему команда не справились с соперником, и оценил игру Эбрар Каракурт.

«Иногда ты играешь так, как тебе это позволяет противник. И в прошлом матче «Локомотив» был лучше в атаке, чем мы, но мы за счёт блока и меньшего количества ошибок довели игру до тай-брейка, а это уже лотерея. Сегодня «Локомотив» был сильнее. И в подаче, и особенно в атаке. Наш блок на 100% не сработал сегодня, как это было в последнее время. Сегодня вообще не работал.

Такое чувство было, что «Локомотив» иногда специально бил в блок, чтобы завоевать очко. Много было блок-аутов. Такое бывает. Это только начало серии. Нужно выиграть ещё два матча, чтобы стать чемпионом. Впереди игры в Калининграде. Наша цель — победа.

Почему несколько раз менял либеро по ходу матча? Жалко, что у нас есть игроки, чья игра зависит от счёта, зависит от того, сколько болельщиков в зале и давления в матче. Таких игроков иногда нужно поменять, но редко получается.

Почему не удалось сегодня закрыть Каракурт? В первом матче она набрала 34 очка с процентом за 50. Она набрала 13-14 очков на тай-брейке. Это её игра, она хороший нападающий. У нас близко нет такого диагонального, и для «Локомотива» это большое преимущество. Эбрар — игрок высокого уровня. Не скажу, что у нас нет хорошего блока. Он у нас лучший в чемпионате, но Каракурт — сильный игрок, и у неё сегодня получилось», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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