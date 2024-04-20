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«Мы похитрее сыграли». Арсов — о победе над «Динамо-Ак Барс» во втором матче финала ЧР

«Мы похитрее сыграли». Арсов — о победе над «Динамо-Ак Барс» во втором матче финала ЧР
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов прокомментировал результат второго матча финальной серии с «Динамо-Ак Барс». Встреча закончился со счётом 3:1 (25:16, 21:25, 25:22, 25:21) в пользу калининградской команды.

«Мы проанализировали первый матч, подстроились под некоторых игроков, которые нам создавали проблемы. Сперскайте сегодня ничего не смогла сделать. Мартинес, которая много давала, сегодня не была такой. Пьетрини запустили — она молодец, но только её не хватило. У нас командная игра была замечательная и командный дух, о котором я просил в раздевалке сегодня. Надеялся, что получится хорошая борьба.

Две равные команды, получилась зрелищная битва опять. Нужно сейчас успокоиться, спустить адреналин, зарядиться энергией перед играми в Калининграде.

У «Динамо-Ак Барс» замечательная команда с физически сильными игроками. Она построена, чтобы хорошо играть на блоке. Но мы похитрее сыграли. Не били в блок, отыгрывались побыстрее, подстраховывались. Сегодня с блоком справились, но счёт 1:1, всё ещё впереди. Нужно опуститься на землю, не заводиться и подумать, что будет дальше», — приводит слова Арсова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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