Чемпионат России по волейболу, женщины, плей-офф: расписание на 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, пройдут матчи женского чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги в рамках плей-офф за 1-8-е места и плей-аута за 9-14-е места.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня:

Женская Суперлига. Плей-аут 9-14-е места

«АТОМ-Курск» (Курск) — «Минчанка» (Минск) — 14:00 мск

«Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Москва) — 16:00 мск

«Динамо Кр» (Краснодар) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 18:00 мск

Женская Суперлига. Плей-офф за 3-е место

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 17:30 мск

Напомним, в финале плей-офф сейчас играет «Динамо-Ак Барс» против калининградского «Локомотива». Счёт в серии 1-1. Турнир плей-аут продлится до 21 апреля, а места с 9-го по 14-е будут распределены согласно набранным очкам.