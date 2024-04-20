Серб Никола Йовович вернётся в Россию, чтобы присоединиться к «Нове»

Сербский связующий Никола Йовович в следующем сезоне будет представлять волейбольный клуб «Нова» из Самарской области. Об этом сообщает «БО Спорт».

32-летний игрок уже выступал в российском чемпионате. В сезоне-2019/2020 он играл в составе уфимского «Урала», после чего провёл сезон во французской «Тулузе» и вернулся в Россию, где два года выступал за ленинградский «Динамо-ЛО». По ходу карьеры Йовович играл за сербскую «Войводину», немецкий «Фридрихсхафен», итальянскую «Монцу», турецкие клубы «Аркас Спор» и «Зираатбанк».

Текущий сезон серб проводит в итальянской лиге, где выступает за «Верону». Сейчас команда борется за 5-8-е место в национальном чемпионате.

По итогам предварительного этапа новокуйбышевская «Нова» заняла 11-е место в турнирной таблице. Сейчас команда ведёт борьбу за 9-12-е место по итогам сезона.