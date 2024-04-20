Олимпийский чемпион Юрий Бережко продолжит карьеру в «Белогорье»

Олимпийский чемпиона Юрий Бережко после сезона в турецком чемпионате вернётся в Россию, чтобы войти в состав «Белогорья». Об этом сообщает «БО Спорт».

Текущий сезон 40-летний доигровщик провёл в турецком «Спор Тото». По итогам регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в турнирной таблице, но в борьбе за 5-8 место смог завершить турнир на пятой позиции.

Основную часть своей карьеры Бережко провёл в составе московского «Динамо» (2004–2010, 2014–2021). С 2001 по 2004 годы он выступал за ярославский «Нефтяник», в сезоне-2010/2011 уезжал в Италию, где представлял «Монцу». С 2011 по 2013 годы, а также сезон-2021/2022 Юрий играл за казанский «Зенит». По одному сезону доигровщик провёл в краснодарском «Динамо» (2013/2014), турецком «Галатасарае» (2020/2021) и новосибирском «Локомотиве» (2022/2023).

В составе сборной России Юрий Бережко выиграл Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, Мировую лигу в 2011 году и чемпионат Европы в 2017 году.