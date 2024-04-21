Тренер «Динамо»: надо было выиграть с любым счётом, чтобы девчата опять поверили в себя

Старший тренер московского «Динамо» Дмитрий Дьяков после второго матча серии за бронзу чемпионата России рассказал, почему команде так важна эта победа над «Ленинградкой».

«Не хочется ничего оценивать сейчас. Эта победа нужна была нам, чтобы прервать серию поражений, из которой мы никак не могли выбраться. Надо было выиграть с любым счётом, чтобы девчата опять поверили в себя, в то, что мы можем побеждать. Все эмоции и все силы оставлены в этом зале. Да, были и ошибки сегодня, и немного не справились с Гарелик, но самое важное сейчас – просто победа», – приводит слова Дьякова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в полуфинале чемпионата России «Динамо» уступило «Локомотиву». В первом матче серии за бронзу победа так же осталась на стороне соперника. Вторая встреча между москвичками и «Ленинградкой» завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9) в пользу «Динамо».