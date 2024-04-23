«Локомотив» уверенно обыграл «Зенит» в первом матче серии за пятое место мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург) в стартовом матче серии за итоговое пятое место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) в пользу хозяев.

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«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:21).

Напомним, сегодня, 23 апреля, начнётся серия за третье место чемпионата России. За бронзовые медали поборются «Белогорье» и «Факел» из Нового Уренгоя. В финальной серии мужской Суперлиги сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо». Первый матч пройдёт завтра, 24 апреля.