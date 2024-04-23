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«Локомотив» уверенно обыграл «Зенит» в первом матче серии за пятое место мужской Суперлиги

«Локомотив» уверенно обыграл «Зенит» в первом матче серии за пятое место мужской Суперлиги
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Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург) в стартовом матче серии за итоговое пятое место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) в пользу хозяев.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Серия за 5-е место. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Савин, Бражнюк, Вишняков, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Железняков, Сивожелез

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за пятое место. Первый матч

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:21).

Напомним, сегодня, 23 апреля, начнётся серия за третье место чемпионата России. За бронзовые медали поборются «Белогорье» и «Факел» из Нового Уренгоя. В финальной серии мужской Суперлиги сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо». Первый матч пройдёт завтра, 24 апреля.

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