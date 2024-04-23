«Протон» завоевал пятое место женской Суперлиги, уверенно выиграв серию у «Динамо-Метар»

Сегодня, 23 апреля, завершился матч между ЖВК «Протон» (Саратов) и «Динамо-Метар» (Челябинск) в рамках плей-офф за 5-6-е места женской Суперлиги. По его итогам саратовская команда завоевала пятое место чемпионата России.

Встреча, которая прошла на стадионе «Метар-спорт» в Челябинске, завершилась победой гостей из Саратова со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 25:23).

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Серия за пятое место. Третий матч

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) – 0:3 (16:25, 14:25, 23:25).

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. В матчах за третье место московское «Динамо» играет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).