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«Протон» завоевал пятое место женской Суперлиги, уверенно выиграв серию у «Динамо-Метар»

«Протон» завоевал пятое место женской Суперлиги, уверенно выиграв серию у «Динамо-Метар»
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Сегодня, 23 апреля, завершился матч между ЖВК «Протон» (Саратов) и «Динамо-Метар» (Челябинск) в рамках плей-офф за 5-6-е места женской Суперлиги. По его итогам саратовская команда завоевала пятое место чемпионата России.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 5-е место. 3-й матч
23 апреля 2024, вторник. 16:30 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
0 : 3
Протон
Саратов
Динамо-Метар: Самойлова, Багрянцева, Азанова, Сорокина, Форналева, Бирюкова, Васильева, Зайцева, Дементьева, Мамедова
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Гатина, Сергеева, Беликова, Смеленко, Малых, Маркова, Соболева, Лубенченко, Боброва

Встреча, которая прошла на стадионе «Метар-спорт» в Челябинске, завершилась победой гостей из Саратова со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 25:23).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за пятое место. Третий матч

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) – 0:3 (16:25, 14:25, 23:25).

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. В матчах за третье место московское «Динамо» играет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).

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