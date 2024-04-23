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Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Ак Барс» и вышли в лидеры финальной серии ЧР

Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Ак Барс» и вышли в лидеры финальной серии ЧР
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Сегодня, 23 апреля, завершился третий матч финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. За титул лучшей команды страны в сезоне борются казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив».

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
23 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес

Третью встречу в серии со счётом 3:0 (25:23, 25:15, 25:23) выиграли волейболистки из Калининграда. «Локомотив» вышел в лидеры финальной серии, которая продлится до трёх побед одной из команд. На данный момент счёт 2-1 в пользу подопечных Радослава Арсова.

Стоит отметить, что «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал национального чемпионата впервые с 2018 года, «Локомотив» же, напротив, добился права участия в титульной игре уже шестой сезон подряд.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Финальная серия. Третий матч (Калининград):

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Ак Барс» — 3:0 (25:23, 25:15, 25:23).

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