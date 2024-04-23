Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Ак Барс» и вышли в лидеры финальной серии ЧР

Сегодня, 23 апреля, завершился третий матч финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. За титул лучшей команды страны в сезоне борются казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив».
Третью встречу в серии со счётом 3:0 (25:23, 25:15, 25:23) выиграли волейболистки из Калининграда. «Локомотив» вышел в лидеры финальной серии, которая продлится до трёх побед одной из команд. На данный момент счёт 2-1 в пользу подопечных Радослава Арсова.
Стоит отметить, что «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал национального чемпионата впервые с 2018 года, «Локомотив» же, напротив, добился права участия в титульной игре уже шестой сезон подряд.
Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Финальная серия. Третий матч (Калининград):
«Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Ак Барс» — 3:0 (25:23, 25:15, 25:23).
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