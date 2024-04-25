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«Хорошее начало, но это только начало». Алексей Вербов — о сухой победе над «Динамо»

«Хорошее начало, но это только начало». Алексей Вербов — о сухой победе над «Динамо»
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал сухую победу над московским «Динамо», заявив, что больше всего ошибок команда сделала в первой партии

«Приятно видеть практически полный зал на игре, сегодня хорошо очень поддерживали, это нам помогало. первая партия может где-то даже ожидаемая, на эмоциях вышли, побежали, сделали практически все ошибки в первой партии Вторую и третью играли почище. Стоит отметить „Динамо“, девять ошибок на подаче для них это не характерно. в атаке был не самый лучший матч. Отмечу также наших ребят, которые не дали им вольготно чувствовать себя на сетке. Хорошее начало, но это только начало, дальше ещё весь путь впереди», — сказал Вербов в послематчевом комментарии.

Напомним, 24 апреля подопечные Вербова обыграли московское «Динамо» в первом матче финальной серии мужской Суперлиги.

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