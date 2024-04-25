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Тренер «Динамо» прокомментировал поражение в первом матче финала с «Зенитом-Казань»

Тренер «Динамо» прокомментировал поражение в первом матче финала с «Зенитом-Казань»
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии мужской Суперлиги с «Зенитом-Казань» (0:3).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов

«Много допустили брака, причём во многих своих элементах, которые считались надёжными. В первой партии мы только раза три сетки коснулись. Причём эти мячи были в хороших розыгрышах. Игра показала много интересных розыгрышей, много материала, который мы будем смотреть и готовиться к следующему матчу.

Физическая форма у нас нормальная, которая и должна быть в финале, тем более пройдя такие жернова в четвертьфинале и полуфинале. Возможно, у нас было излишнее рвение. Посмотрим, где допускали ошибки», — сказал Брянский в послематчевом комментарии.

Следующий матч между финалистами пройдёт 26 апреля в 19:30 мск.

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