Тренер «Динамо» прокомментировал поражение в первом матче финала с «Зенитом-Казань»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии мужской Суперлиги с «Зенитом-Казань» (0:3).

«Много допустили брака, причём во многих своих элементах, которые считались надёжными. В первой партии мы только раза три сетки коснулись. Причём эти мячи были в хороших розыгрышах. Игра показала много интересных розыгрышей, много материала, который мы будем смотреть и готовиться к следующему матчу.

Физическая форма у нас нормальная, которая и должна быть в финале, тем более пройдя такие жернова в четвертьфинале и полуфинале. Возможно, у нас было излишнее рвение. Посмотрим, где допускали ошибки», — сказал Брянский в послематчевом комментарии.

Следующий матч между финалистами пройдёт 26 апреля в 19:30 мск.