Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Сегодня день антиволейбола». Мурашко — о победе над «Кузбассом» в 1-м матче за 7-е место

«Сегодня день антиволейбола». Мурашко — о победе над «Кузбассом» в 1-м матче за 7-е место
Аудио-версия:
Комментарии

24 апреля состоялась первая игра между «Кузбассом» и «Енисеем» в серии за седьмое место чемпионата России среди мужских команд. Победу в гостевом матче со счётом 3:1 (16:25, 25:20, 25:12, 25:20) одержали красноярцы. После игры диагональный «Енисея» Роман Мурашко прокомментировал результат встречи.

«Сегодня какой-то день антиволейбола был: что мы играли не очень уверенно, что они. Может, сказалась дорога, может, какой-то недонастрой в начале серии, потому что каждая команда боролась за самые высшие места, когда проиграла, немножко, может, расслабились. Надо чуть подсобраться, надеюсь, что следующие игры будут намного содержательнее», – приводит слова Мурашко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Следующий матч между командами назначен на 26 апреля. «Кузбасс» вновь примет гостей на домашней площадке.

Материалы по теме
«Енисей» одолел «Кузбасс» в первом матче серии за седьмое место в Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android