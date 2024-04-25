«Сегодня день антиволейбола». Мурашко — о победе над «Кузбассом» в 1-м матче за 7-е место

24 апреля состоялась первая игра между «Кузбассом» и «Енисеем» в серии за седьмое место чемпионата России среди мужских команд. Победу в гостевом матче со счётом 3:1 (16:25, 25:20, 25:12, 25:20) одержали красноярцы. После игры диагональный «Енисея» Роман Мурашко прокомментировал результат встречи.

«Сегодня какой-то день антиволейбола был: что мы играли не очень уверенно, что они. Может, сказалась дорога, может, какой-то недонастрой в начале серии, потому что каждая команда боролась за самые высшие места, когда проиграла, немножко, может, расслабились. Надо чуть подсобраться, надеюсь, что следующие игры будут намного содержательнее», – приводит слова Мурашко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Следующий матч между командами назначен на 26 апреля. «Кузбасс» вновь примет гостей на домашней площадке.