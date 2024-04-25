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Ирина Фетисова поделилась впечатлениями от победы в чемпионате Турции по волейболу

Ирина Фетисова поделилась впечатлениями от победы в чемпионате Турции по волейболу
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Российская волейболистка, выступающая за турецкий «Фенербахче», Ирина Фетисова высказалась о победе команды в чемпионате Турции.

«Это был мой первый сезон за границей. Я встретила невероятных людей, работала с настоящими профессионалами. Мы выиграли Кубок Турции и национальный чемпионат. Никогда не забуду эти чувства. Спасибо команде за эти результаты. Я горжусь нами», — сказала Фетисова на общем командном собрании.

Напомним, «Фенербахче» выиграл финальную серию у «Экзачибаши» с общим счётом 3-2 и стал чемпионом Турции, защитив титул. Ранее, 24 марта «Фенербахче» одолел «Экзачибаши» в финале Кубка Турции по волейболу. Команда выиграла два внутренних первенства за сезон. Фетисова является одноклубницей российской доигровщицы Арины Федоровцевой.

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