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Волейболисты «Белогорья» со счётом 2-0 повели в серии с «Факелом» за бронзу ЧР

Волейболисты «Белогорья» со счётом 2-0 повели в серии с «Факелом» за бронзу ЧР
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Мужской волейбольный клуб «Белогорье» повёл со счётом 2-0 в серии с «Факелом» (Новый Уренгой) за итоговое третьем место в чемпионате России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

Во втором матче серии «Белогорье» обыграло «Факел» со счётом 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10).

Отметим, что в первом матче серии «Белогорье» одержала гораздо более уверенную победу над «Факелом» (3:0 (25:18, 25:23, 25:21)).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 2
Факел
Новый Уренгой
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

Напомним, параллельно за титул чемпионов России сражаются казанский «Зенит» и московское «Динамо». На данный момент со счётом 1-0 ведут казанцы.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за бронзу. Второй матч

«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10).

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