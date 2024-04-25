Волейболисты «Белогорья» со счётом 2-0 повели в серии с «Факелом» за бронзу ЧР

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» повёл со счётом 2-0 в серии с «Факелом» (Новый Уренгой) за итоговое третьем место в чемпионате России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

Во втором матче серии «Белогорье» обыграло «Факел» со счётом 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10).

Отметим, что в первом матче серии «Белогорье» одержала гораздо более уверенную победу над «Факелом» (3:0 (25:18, 25:23, 25:21)).

Напомним, параллельно за титул чемпионов России сражаются казанский «Зенит» и московское «Динамо». На данный момент со счётом 1-0 ведут казанцы.

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«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10).