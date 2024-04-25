Ирина Фетисова вслед за Федоровцевой покинет «Фенербахче» и пополнит состав «Тяньцзиня»

Российская волейболистка Ирина Фетисова покинет турецкий «Фенербахче» и присоединится к китайскому клубу «Тяньцзинь».

Волейболистка пополнила состав турецкой команды в прошлом году. За это время Фетисова в составе «Фенербахче» выиграла чемпионат и Кубок Турции. Болгарская центральная блокирующая Христина Вучкова заменит российскую волейболистку. Вучкова уже выступала за «Фенербахче» в сезоне 2022/23. Последней командой волейболистки была американская «Омаха».

Ранее стало известно, что российская доигровщица Арина Федоровцева также начнёт следующий сезон в китайском клубе «Тяньцзинь». В этом сезоне 20-летняя российская стала лучшей подающей чемпионата Турции. За турнир россиянка выполнила 92 эйса. В Лиге чемпионов команда Федоровцевой и Фетисовой остановилась на стадии полуфиналов, где уступила итальянскому «Веро Воллей».