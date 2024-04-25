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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Локомотив», сравняв счёт серии в финале ЧР

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Локомотив», сравняв счёт серии в финале ЧР
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» сравняли счёт (2-2) в серии с калининградским «Локомотивом» в рамках финала чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

В четвёртом матче противостояния казанское «Динамо» на выезде в упорной борьбе одолело «Локомотив» со счётом 3:2 (15:25, 24:26, 25:19, 25:19, 19:17). Волевая победа позволила подопечным Зорана Терзича уравнять шансы в борьбе за титул.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 4-й матч
25 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Окончен
2 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес

Судьба трофея решится в пятой игре серии, которая пройдёт в Казани 29 апреля.

Стоит отметить, что «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал национального чемпионата впервые с 2018 года, «Локомотив» же, напротив, добился права участия в титульной игре уже шестой сезон подряд.

Волейбол. Чемпионат России — 2023/2024, Суперлига. Женщины. Финальная серия. Четвёртый матч (Калининград):

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (15:25, 24:26, 25:19, 25:19, 19:17).

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