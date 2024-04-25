«Думаю, что серия будет долго длиться». Соколов — о финале ЧР с казанским «Зенитом»

Диагональный московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии мужской Суперлиги с «Зенитом-Казань» (0:3).

«Неважно, как мы себя чувствуем физически и психологически. Неважно, кто устал, а кто не устал. Это финал. Важно, как мы играем. В первом матче у нас просто ничего не получалось. Надо посмотреть, где мы делали ошибки. Смотрим вперёд, готовимся к следующей игре.

Думаю, что серия будет долго длиться. Мы не подавали нормально, поэтому у них выше проценты в атаке. Они хорошо подавали, поэтому у нас ниже проценты. Можно поздравить «Зенит» с победой в первом матче, они хорошо сыграли на подаче, на блоке и в защите", — приводит слова Соколова пресс-служба «Динамо».

Следующий матч между финалистами пройдёт 26 апреля, начало в 19:30 мск.