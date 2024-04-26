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Турецкий клуб «Экзачибаши» трогательно попрощался с россиянкой Ириной Воронковой

Турецкий клуб «Экзачибаши» трогательно попрощался с россиянкой Ириной Воронковой
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В финале чемпионата Турции среди женских команд «Экзачибаши», за который выступала россиянка Ирина Воронкова, занял второе место, уступив «Фенербахче». После завершения турнира стало известно, что Воронкова спустя два сезона в составе клуба покидает команду.

В своих социальных сетях клуб трогательно попрощался с россиянкой.

«Спасибо, Ирина Воронкова, за твою энергию, упорство и всё, что ты вкладывала в нас. Ты навсегда останешься особенной частью этой семьи», – подписала видео пресс-служба «Экзачибаши».

В свою очередь, Ирина Воронкова опубликовала ответный пост.

«Спасибо за эти прекрасные два года, которые останутся в моём сердце. Спасибо «Экзачибаши» за всю теплоту и поддержку. Спасибо всем болельщикам за поддержку и опору. Мой сезон продолжается дальше…» – написала Воронкова в своих социальных сетях.

Ирина Воронкова продолжит сезон в составе индонезийского клуба «Джакарта Попсиво Полван».

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