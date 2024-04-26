Тетюхин — об игре «Факела» во 2-м матче серии за бронзу: молодые пацаны, ничего не боятся

25 апреля состоялся второй матч в серии за бронзу чемпионата России между «Белогорьем» и новоуренгойским «Факелом». Победу со счётом 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10) одержал белгородский клуб, который повёл в серии со счётом 2:0. Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин оценил игру своей команды.

«Я уже говорил, что «Факел» добавит в игре. И в первой партии получился такой скачок, потому что «Факел» играл гораздо лучше и чище. Чуть-чуть тактику свою подредактировали, нашли наши слабые зоны. Рад, что мы нашли способ адаптироваться к этим моментам.

По накалу хорошая игра. В принципе, молодые пацаны, ничего не боятся. Сергей Гранкин разнообразил игру, как он может. Приятно смотреть на такую команду и играть с ней. В нашу сторону сегодня, конечно, поменьше хороших слов хочется сказать. Теряли концентрацию, не могли найти свой кураж. Но в целом рад, что победили. И, в принципе, наверное, в плей-офф уже важно не просто хорошо играть, как в регулярке, а выиграть всё-таки матч, и хорошо, что у нас это получилось», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Следующий матч между командами назначен на 28 апреля. «Факел» примет «Белогорье» на домашней площадке.