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«Пацанов упрекнуть не в чем — боролись, бились». Емполов — о втором матче с «Белогорьем»

«Пацанов упрекнуть не в чем — боролись, бились». Емполов — о втором матче с «Белогорьем»
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Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал игру своей команды против «Белогорья» во втором матче серии за бронзу чемпионата России.

«Наверное, помогала психология в начале игры. В полуфинале с Казанью я говорил, что не получается справиться с головой. Всё-таки ребята молодые, где-то опыта не хватает.

Я считаю, что это первый матч за долгое время, после четырёх неудачных последних игр по 0:3, в котором смогли настроиться, перезагрузиться. Пацанов упрекнуть не в чем – боролись, бились. В пятой партии не справились с эмоциями. Сергей молодец: помог, хладнокровно отпасовал, игра первым темпом появилась.

Отступать некуда – будем бороться уже в Новом Уренгое. Как видим, мы можем бороться на равных со всеми командами, но только когда психологически готовы. Нужно, чтобы ребята сами поверили и играли в полную силу, как они могут. Вот сегодня они верили, что могут выиграть, и хотели бороться. Получилась хорошая и интересная игра», – приводит слова Емполова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, победу со счётом 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10) одержал белгородский клуб, который повёл в серии со счётом 2:0. Следующий матч между командами назначен на 28 апреля. «Факел» примет «Белогорье» на домашней площадке.

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