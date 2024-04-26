Нижегородский АСК в пятисетовом матче взял вверх над «Нефтяником» в плей-ауте

Оренбургский «Нефтяник» проиграл команде АСК из Нижнего Новгорода в турнире за 13-16-е места в мужской PARI Суперлиге. Команды встречались в Уфе и выявили победителя по итогам пяти партий. Итоговый счёт — 3:2 (22:25, 26:24, 25:20, 20:25, 15:10) в пользу нижегородцев.
В турнире команд, играющих за 13-16-е места, АСК с 21 очком занимает предпоследнее, 15-е место. «Нефтяник» — на 14-й позиции с 37 очками.
Командам осталось провести по два матча. АСК сыграет с нижневартовским клубом «Югра-Самотлор» (27 апреля в гостях) и дома примет уфимский «Урал» (28 апреля). Оренбуржцы 27 апреля отправятся в Уфу, а на следующий день примут нижневартовцев.
Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-аут.
«Нефтяник» — АСК— 2:3 (25:22, 24:26, 20:25, 25:20, 10:15).
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