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«Югра-Самотлор» обыграла «Урал» в матче плей-аута мужской Суперлиги

«Югра-Самотлор» обыграла «Урал» в матче плей-аута мужской Суперлиги
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Сегодня, 25 апреля, завершился матч в рамках плей-аута мужской Суперлиги по волейболу между командами «Югра-Самотлор» из Нижневартовска и «Урал» из Уфы. Победу одержала команда из Нижневартовска со счётом 3:2 (25:20, 27:29, 25:23, 19:25, 15:11).

В упорной борьбе «Югре-Самотлору» удалось вырвать победу, сыграв с соперниками пять максимальных партий матча. Несмотря, на проигрыш, две предыдущие игры команды из трёх завершились победой, а вот у «Югры» эта победа прервала серию поражений.

Пари Суперлига - плей-аут (м) . Турнир за 13-16 места
26 апреля 2024, пятница. 17:00 МСК
Урал
Уфа
Окончен
2 : 3
Югра-Самотлор
Нижневартовск
Урал: Ушков, Рыбаков, Мельников, Якутин, Гуцалюк, Эбадипур, Бутько, Иванков, Фролов, Феоктистов, Будюхин, Моторыгин, Поталюк, Тебенихин
Югра-Самотлор: Кулыгин, Сыропятов, Радченко, Землянко, Милицкий, Никкель, Володин, Меллис, Кассель, Костров, Багрей, Толок, Давлетшин

Напомним, в турнире плей-аута за 13-16 места участвуют ещё две команды — «Нефтяник» и АСК. Места будут распределены согласно набранным очкам. Последние игры пройдут 28 апреля.

Параллельно проходят игры финала плей-офф мужской Суперлиги между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Сейчас счёт в серии 1-0.

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Новости. Волейбол
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