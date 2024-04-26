«Югра-Самотлор» обыграла «Урал» в матче плей-аута мужской Суперлиги

Сегодня, 25 апреля, завершился матч в рамках плей-аута мужской Суперлиги по волейболу между командами «Югра-Самотлор» из Нижневартовска и «Урал» из Уфы. Победу одержала команда из Нижневартовска со счётом 3:2 (25:20, 27:29, 25:23, 19:25, 15:11).

В упорной борьбе «Югре-Самотлору» удалось вырвать победу, сыграв с соперниками пять максимальных партий матча. Несмотря, на проигрыш, две предыдущие игры команды из трёх завершились победой, а вот у «Югры» эта победа прервала серию поражений.

Напомним, в турнире плей-аута за 13-16 места участвуют ещё две команды — «Нефтяник» и АСК. Места будут распределены согласно набранным очкам. Последние игры пройдут 28 апреля.

Параллельно проходят игры финала плей-офф мужской Суперлиги между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Сейчас счёт в серии 1-0.