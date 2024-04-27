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АСК переиграл «Югру-Самотлор» в матче плей-аута мужской Суперлиги

АСК переиграл «Югру-Самотлор» в матче плей-аута мужской Суперлиги
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Сегодня, 27 апреля, завершился матч в рамках плей-аута мужской Суперлиги по волейболу между командами «Югра-Самотлор» из Нижневартовска и АСК из Нижнего Новгорода. Победу одержала команда из Нижнего Новгорода со счётом 3:2 (22:25, 25:17, 18:25, 25:22, 15:10).

Пари Суперлига - плей-аут (м) . Турнир за 13-16 места
27 апреля 2024, суббота. 13:00 МСК
Югра-Самотлор
Нижневартовск
Окончен
2 : 3
АСК
Нижний Новгород
Югра-Самотлор: Кулыгин, Сыропятов, Радченко, Землянко, Милицкий, Никкель, Володин, Меллис, Кассель, Костров, Багрей, Толок, Давлетшин
АСК: Зеленков, Антонов, Демаков, Пятыркин, Захватенков, Валеев, Мозжухин, Хайбулов, Панасенко, Премович, Прытков, Ищенко, Карпухов

В упорной борьбе АСК удалось вырвать победу, сыграв с соперниками пять партий. Для «Югры» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Напомним, в турнире плей-аута за 13-16-е места участвуют ещё две команды — «Нефтяник» и «Урал» из Уфы. Места будут распределены согласно набранным очкам. Последние игры пройдут 28 апреля.
На данный момент АСК занимает 15-е место, «Югра-Самотлор» — 16-е.

Параллельно проходят игры финала плей-офф мужской Суперлиги между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Сейчас счёт в серии 2-0.

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