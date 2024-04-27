АСК переиграл «Югру-Самотлор» в матче плей-аута мужской Суперлиги

Сегодня, 27 апреля, завершился матч в рамках плей-аута мужской Суперлиги по волейболу между командами «Югра-Самотлор» из Нижневартовска и АСК из Нижнего Новгорода. Победу одержала команда из Нижнего Новгорода со счётом 3:2 (22:25, 25:17, 18:25, 25:22, 15:10).

В упорной борьбе АСК удалось вырвать победу, сыграв с соперниками пять партий. Для «Югры» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Напомним, в турнире плей-аута за 13-16-е места участвуют ещё две команды — «Нефтяник» и «Урал» из Уфы. Места будут распределены согласно набранным очкам. Последние игры пройдут 28 апреля.

На данный момент АСК занимает 15-е место, «Югра-Самотлор» — 16-е.

Параллельно проходят игры финала плей-офф мужской Суперлиги между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Сейчас счёт в серии 2-0.