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Главные тренеры «Ленинградки» и московского «Динамо» не пожали руки после 4-го матча серии

Главные тренеры «Ленинградки» и московского «Динамо» не пожали руки после 4-го матча серии
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Главные тренеры «Ленинградки» и московского «Динамо» Александр Кашин и Константин Ушаков не пожали друг другу руки после окончания четвёртого матча плей-офф за третье место женской Суперлиги.

Напомним, встреча завершилась уверенной победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

Фото: скриншот прямой трансляции

Фото: скриншот прямой трансляции

Ранее тренер «Ленинградки» жёстко прошёлся по «Динамо» после поражения в третьем матче за бронзу.

«Вот всё, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это всё подтверждаю. Всё, что могу сказать: они только так и выигрывают. Всё! ***, *** (собаки, блин. – Прим. «Чемпионата») московские!» – сказал Кашин после матча.

Отметим, команде из Санкт-Петербурга удалось сравнять счёт в серии за бронзу. Матч 29 апреля станет решающим.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 4-й матч
26 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева

В финале также идёт упорная борьба между командами «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс». Счёт в серии — 2-2, и матч 27 апреля определит чемпионок России — 2024.

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