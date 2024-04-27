Тренер «Ленинградки» Кашин извинился перед «Динамо» и объявил, что скоро покинет должность

26 апреля состоялся четвёртой матч серии за бронзу чемпионата России среди женских команд. Победу со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:21) одержала «Ленинградка». Клуб сравнял счёт в серии с московским «Динамо» – 2:2. Главный тренер ленинградской команды Александр Кашин после матча извинился за высказывания в адрес соперника, а также сообщил, что после сезона покинет свою должность.

«Знаете, не важно, как сложится игра в Москве — главное, что «Ленинградка» влюбила в себя петербуржцев. Это самая главная медаль и награда для нас. Посмотрите, мы сейчас собираем полные залы, чего никогда не было. Она влюбила в себя всю страну. Мне за эти дни позвонили и тренеры, и президенты других клубов. Я вижу, что все болеют за нас.

Хочу принести свои извинения. Когда я говорил, во-первых, думал, что уже нет микрофона, во-вторых, говорил не о девочках и не о тренерском штабе, а совсем о другом.

Хочу сказать, что «Ленинградка» — эта та команда, за которую игроки готовы умирать. У нас в составе три игрока, которые в прошлом сезоне выиграли золото «молодёжки». Ирина Королёва, которая к началу сезона осталась без команды, Валерия Перова, которая была после травмы, и её никто не брал. Да, есть Гарелик. Вы видели сегодня, как Юля Кутюкова играла с разбитым лицом. Три человека из состава сразу после окончания чемпионата идут на операцию.

Я хочу сказать, что это настоящая «Ленинградка»! Для меня следующий матч будет последним. Я девочкам перед плей-офф сказал, что заканчиваю. Это первый сезон, когда я смог сосредоточиться на волейболе. Мы сделали команду, которая играет и которую любят! Вне зависимости от того, как сложится следующий матч. Успех этой команды – успех трёх поколений. Нас сейчас поддерживали и Наталья Алимова, и Юлия Андрушко. Все девочки, которые были в первой команде – это и их заслуга тоже: Елены Созиной, Марии Купчинской и Натальи Белоусовой. И заслуга второго поколения: Екатерины Петровой и Марии Тисевич. Сейчас это третье поколение.

В любом случае это лучший год за последние 50 лет. Мы постараемся сделать его лучшим за всю историю. Посмотрим, как получится», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.