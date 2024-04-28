Главный тренер «Динамо» Ушаков отказался жать руку тренеру «Ленинградки» Кашину

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Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков отказался жать руку тренеру волейбольной «Ленинградки» из Санкт-Петербурга из-за его высказываний после поражения в третьем матче серии за бронзу.

Напомним, главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин после поражения (2:3) в третьем матче серии заявил, что команда из Москвы играет нечестно, а судьи ошиблись в тай-брейке, и высказал оскорбительные слова в адрес волейболистов.

Ушаков отказался жать руку коллеге из Санкт-Петербурга и в начале, и в конце матча. «Ленинградка» обыграла соперниц из Москвы, сравняв счёт в серии.

Теперь командам предстоит сыграть решающий матч за третье место в чемпионате России. Он состоится 29 апреля, начало в 17:00 мск.

Помимо бронзовой серии, параллельно проходит серия финала, где счёт в серии также 2-2. «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» встретятся в решающей схватке 29 апреля в 17:00 мск.